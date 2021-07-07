Защита потребовала закрыть уголовное дело против журналистов Doxa

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Защита журналистов студенческого издания Doxa, обвиняемых в , потребовала прекратить уголовное дело за отсутствием состава преступления. Соответствующее ходатайство адвокат Леонид Соловьев, представляющий интересы одного из обвиняемых Армена Арамяна, подал на имя руководителя следственной группы Виталия Гагарина.

Поводом для возбуждения дела стал видеоролик, в котором журналисты Doxa рассказали о праве граждан на мирный протест и назвали незаконными угрозы отчисления студентов из вузов за участие в акциях.

Защита обвиняемых утверждает, что ни один из 12 несовершеннолетних свидетелей, которые были задержаны на митинге 23 января и допрошены следствием по делу против Doxa, не смотрел это видео. Многие свидетели сообщили, что оказались на месте митинга случайно и не участвовали в нем. Один из допрошенных рассказал, что собирался «оказать содействие сотрудникам полиции».

Все свидетели отрицают, что кто-то предлагал им участвовать в митинге или навел на мысль об этом. Отвечая на вопрос, откуда они узнали об акции, никто не упомянул видео Doxa.

Позицию обвинения, как утверждает защита журналистов, также опровергают лингвистические и психологическая экспертизы.

По делу против Doxa проходят четверо журналистов издания — Армен Арамян, Алла Гутникова, Владимир Метелкин и Наталья Тышкевич. В качестве меры пресечения им избрали запрет определенных действий: журналистам разрешено покидать дом только для прогулки на два часа в день и запрещено пользоваться средствами связи, а также общаться с любыми людьми, кроме адвокатов и ближайших родственников.

Роскомнадзор внес видео, ставшее причиной для возбуждения дела, в реестр запрещенной информации.

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