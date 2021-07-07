В Тюмени захватили заложников в отделении Сбербанка. Преступник требует 15 миллионов рублей

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Три человека оказались в заложниках в результате захвата отделения Сбербанка в Тюмени, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы города.

По словам информированного источника «Интерфакса», тревожная кнопка сработала в отделении банка на Червишевском тракте.

По предварительным данным, злоумышленник, захвативший заложников, угрожает самодельным взрывным устройством и требует 15 миллионов рублей. Он зашел в банк с рюкзаком, из которого видны торчащие провода.

Оказавшиеся у него в заложниках — сотрудники Сбербанка. По данным источника «Интерфакса», их двое.

Из жилого дома в Тюмени, где на первом этаже располагается отделение банка, эвакуировали около 50 человек.

С захватчиком ведут переговоры, в отделение банка зашли несколько человек.

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