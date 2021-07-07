В Тюмени задержали преступника, захватившего заложников в отделении Сбербанка

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Полиция Тюмени задержала мужчину, который утром 7 июля взял заложников в отделении Сбербанка на Червишевском тракте, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник.

«По предварительным данным, в результате переговоров удалось уговорить преступника отпустить всех заложников и сдаться», — сказал источник.

В Сбербанке также сообщили, что подозреваемый задержан. В банке отметили, что из-за случившегося никто не пострадал.

Утром 7 июля мужчина в маске зашел в отделение банка с рюкзаком, из которого торчали провода, и, угрожая взрывом, потребовал 15 миллионов рублей. По разной информации, он взял в заложники двух или трех человек. После его задержания, пишет «Интерфакс», полицейские установили, что у преступника был муляж взрывного устройства.

Собеседник агентства добавил, что мужчина проходил лечение у психиатра.

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