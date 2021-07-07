На месте крушения Ан-26 на Камчатке нашли тела погибших

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Спасатели, ведущие поисковые работы на месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке, обнаружили тела девяти погибших, сообщает ТАСС.

Самолет Ан-26, выполнявший рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, разбился незадолго до посадки днем 6 июля. Его обломки нашли вблизи поселка и в Охотском море. На борту Ан-26 находились 28 человек: 22 пассажира и шестеро членов экипажа. Предполагается, что никто из них не выжил.

Утром 7 июля агентство «Камчатка-информ» распространило первые кадры спасательной операции на месте крушения Ан-26.

Спасатели добрались до места крушения АН-26 на Камчатке kamchat100

Из-за крушения Ан-26 в Камчатском крае объявлен трехдневный траур, который продлится с 7 по 9 июля.

Семьям погибших пассажиров самолета будут выплачены компенсации на сумму более 3,5 миллиона рублей, заявили в краевом правительстве. По 2,25 миллиона рублей будут выплачены по страховке, еще по одному миллиону — от авиакомпании, а также по 500 тысяч рублей из бюджета региона.

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