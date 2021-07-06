В Новосибирске студента, убившего друга бывшей девушки у нее на глазах, обвинили в доведении до самоубийства. Девушка покончила с собой

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23-летнего жителя Новосибирска, обвиняемого в убийстве друга своей бывшей девушки на ее глазах, будут судить еще и по статье «Доведение до самоубийства» (ч. 1 ст. 110 УК РФ), пишет «Медиазона» со ссылкой на Следственное управление СК по Новосибирской области.

В сообщении СК имена обвиняемого и потерпевших не указаны, но детали дела свидетельствуют о том, что речь идет о Денисе Миллере — студенте Новосибирского государственного технического университета.

Миллер с августа 2018 года по ноябрь 2020 года встречался с Софьей К. Он, говорится в сообщении СК, «систематически жестоко обращался с ней и унижал ее человеческое достоинство, из-за чего потерпевшая испытывала психические страдания, сопровождавшиеся чувствами унижения и обиды». В конце 2020 года они расстались, и Софья К. стала встречаться с Денисом Губаревым.

В феврале 2021 года Миллер нанес Губареву несколько ножевых ранений, от которых тот скончался. 18-летняя Софья К. стала свидетельницей убийства.

10 марта, сообщил СК, девушка покончила жизнь самоубийством «в связи с произошедшими событиями, а также ранее возникшей психотравмирующей ситуацией».

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