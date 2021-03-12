На месте убийства студента Дениса Губарева, 16 февраля 2021 года Страница сообщества «АСТ54» во «ВКонтакте»

В Новосибирске умерла 18-летняя студентка второго курса Новосибирского государственного технического университета , которая ранее встречалась с 26-летним студентом Денисом Губаревым, убитым на территории вуза в феврале. Студентку нашли мертвой в ее квартире 10 марта, сообщает издание НГС, ссылаясь на слова одного из студентов НГТУ. Ее похороны намечены на 13 марта.

На теле погибшей не нашли признаков насильственной смерти, утверждает источник РИА Новости в правоохранительных органах. «Комсомольская правда», тоже со ссылкой на источник, пишет, что на ее теле обнаружили «следы рвотных масс». Life сообщает, что, по предварительным данным, девушка совершила самоубийство. Другие издания пока не подтверждали версию о суициде. Студент НГТУ, поговоривший с НГС, сказал, что экспертиза «еще не готова, так что суицид или нет, точно сказать нельзя». В Следственном комитете официально сообщили, что проводят доследственную проверку; другие подробности там не привели.

16 февраля София К. стала свидетельницей убийства ее бойфренда, 26-летнего Дениса Губарева, с которым она начала встречаться в декабре 2020 года. Мужчину зарезал его одногруппник по магистратуре, бывший бойфренд Софии, 22-летний Денис Миллер. Как сообщал СК, в тот день, после обеда, двое студентов сидели в сквере у шестого корпуса НГТУ в компании 18-летней Софии. В какой-то момент между мужчинами произошла ссора из-за девушки, и София попыталась остановить Миллера, рассказала «Комсомольской правде» мать Дениса Губарева. По ее словам, Миллер предложил помириться, но Губарев отказался, сказав: «Нет, я не собираюсь с тобой дружить». Затем Миллер попытался обнять молодого человека, вытащил кухонный нож и несколько раз ударил им Губарева. От полученных ранений тот умер на месте. Подозреваемого оперативно задержали сотрудники Росгвардии.

В день убийства, как пишет «Тайга.инфо», на странице Дениса Миллера во «ВКонтакте» появилось сообщение, в котором он объяснил свои действия:

Если этот пост оказался у меня на стене — значит, я-таки зарезал своего одногруппника-крысу и на данный момент либо суициднулся, либо дал по ****** (пустился наутек), либо был принят сотрудниками органов. Что имею сказать? Убил я этого дурачка не из-за того, что он «бабу увел» — это, в сущности, второстепенное. Дело в том, что меня невероятно взбесила и не давала покоя его позиция в духе «Я был таким, как ты, и за это себя ненавижу; У меня есть честь» — он и понятия не имел не только о том, кто я такой, но и о сущности такого явления как «честь». Можно считать, что это отговорки — мне ***** (без разницы), если честно.

В своем сообщении Денис Миллер поблагодарил своих друзей, поддерживавших его, а также студентов, которым он читал лекции. Также Миллер обратился к своей бывшей девушке: он заявил, что не будет ей ничего желать, отметил, что у нее не возникнет проблем найти «нового додика», а также намекнул, что она употребляет наркотики (этого никто не подтверждал).

Спустя два дня после убийства Дениса Губарева Ленинский районный суд Новосибирска отправил Дениса Миллера под арест. Ему предъявили обвинение в умышленном убийстве.

Александр Бакланов