Собянина попросили сдвинуть сроки обязательной вакцинации в Москве. Бизнес не успевает прививать сотрудников из-за очередей и нехватки вакцин

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Ассоциация попросила мэра Москвы Сергея Собянина продлить до 15 августа сроки вакцинации 60% персонала компаний первым компонентом или однокомпонентной вакциной от коронавируса, сообщает «Коммерсант».

В обращении к мэру, которое есть в распоряжении газеты, предприниматели указывают, что запись на вакцинацию в городе уже растянулась до августа, а «количество доступных вакцин заметно сокращается». В связи с этим «Русбренд» просит власти не применять штрафные санкции (их размер варьируется от 50 тысяч до миллиона рублей) к работодателям, которые не успеют в срок выполнить требования мэрии.

В свою очередь в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) пожаловались, что на темпах прививочной кампании в отрасли сказываются отсутствие мобильных пунктов вакцинации и ограниченная пропускная способность постоянно действующих точек.

В мэрии Москвы пока не ответили на предложения бизнеса.

16 июня мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об обязательной вакцинации в городе не менее 60% сотрудников компаний сфер торговли и услуг, общепита, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения. Согласно указу, первым компонентом вакцины необходимо привиться не позднее 15 июля, а вторую прививку работники этих сфер должно получить до 15 августа.

Точных данных по числу вакцинированных власти не публикуют. 5 июля Собянин объявил, что первым компонентом вакцины от коронавируса в Москве привились уже три миллиона человек.

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