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Самолет Ан-26 упал в море на Камчатке. На борту находились 28 человек

Источник: РИА Новости

Обнаружено место падения самолета Ан-26, совершавшего рейс Петропавловск-Камчатский — Палана. Самолет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, упал в море.

По информации Камчатского авиационного предприятия, связь с рейсом № 251 пропала перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана.

На борту Ан-26 находились 22 пассажира, в том числе двое детей, и шестеро членов экипажа. Пассажиры — преимущественно жители поселка Палана, сообщает ТАСС. В списке пассажиров, в числе прочих, глава поселка Палана Ольга Мохирева, начальник мобилизационного отдела администрации Паланы Александр Андрейкин и его жена, начальник финансового управления администрации Ольга Андрейкина.

Гендиректор АО «Камчатское авиапредприятие», которому принадлежит самолет АН-26 1982 года выпуска, Алексей Храбров сообщил «Интерфаксу», что перед вылетом самолет был технически исправен.

«Предположительно определена точка падения самолета в море», — сказал собеседник агентства.

РИА Новости

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