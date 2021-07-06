Признанного «иноагентом» главреда «Псковской губернии» попросили проверить по статье о даче взятки. Он перевел 259 рублей трем единороссам

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Главного редактора «Псковской губернии» Дениса Камалягина, признанного «иностранным агентом», вызвали в управление экономической безопасности МВД по Псковской области. Об этом журналист сообщил изданию « ».

В полиции пояснили, что получили заявление с просьбой проверить Камалягина по статье о даче взятки должностному лицу. Причиной стало то, что журналист перевел в общей сложности 259 рублей троим членам «Единой России»: губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, депутату Госдумы Александру Козловскому и главе администрации Пскова Александру Братчикову.

«Спасибо им большое, что продолжают держать в тренде тему „иноагентов“. Еще интересно, если я дал взятку, то кто ее взял? Не могу понять, какую услугу я получил взамен. Хотел, чтобы сняли статус „иноагента“? Так у них не те полномочия», — заявил о вызове в полицию Камалягин.

Жалобу на него написал житель Москвы Игорь Коклач, с которым Камалягин не знаком. Журналист нашел человека с таким именем в соцсетях и позвонил ему. После вопроса о том, является ли он автором заявления против Камалягина, мужчина положил трубку закрыл свою страницу во «ВКонтакте». Главред «Псковской губернии» предположил, что это «просто штатный жалобщик».

В декабре 2020 года Минюст России впервые включил физических лиц в список СМИ-«иноагентов» (закон, дающий ведомству такое право, был подписан еще в 2019 году). Среди них оказались пять человек, в том числе Денис Камалягин. Его признали «иноагентом» за получение гонораров от «Север.Реалии».

В январе 2021 года Камалягин перевел деньги на телефонные номера трех чиновников-единороссов: 99 рублей Михаилу Ведерникову, 100 рублей Александру Козловскому и 60 рублей Александру Братчикову. Чиновники позднее вернули ему деньги.

«Я подумал, что есть единороссы, которые продвигали этот законопроект [о физлицах-„иноагентах“], они также занимаются политической деятельностью и также распространяют материалы, которые касаются политики. И вот возникла эта мысль, я перевел средства на личные счета этих чиновников», — объяснял журналист.

В апреле в России приняли закон, который ввел понятие лиц, аффилированных с «иноагентами». По закону, таким лицом может считаться в том числе человек, получавший деньги от «иноагента». При участии в выборах этот человек должен информировать о своей связи с «иноагентом».

Читайте также

«Я — агент россиян, на которых государство положило большущий болт» Как живут люди, признанные СМИ — «иноагентами»? Например, трое из них организовали ООО «Как бы иноагент» (и это не шутка)

Читайте также

«Я — агент россиян, на которых государство положило большущий болт» Как живут люди, признанные СМИ — «иноагентами»? Например, трое из них организовали ООО «Как бы иноагент» (и это не шутка)

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег