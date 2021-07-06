На Камчатке пропал самолет Ан-26 с пассажирами на борту

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Самолет Ан-26, выполнявший пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану, не вышел на плановый сеанс связи днем 6 июля, сообщает управление МЧС по Камчатскому краю.

На борту самолета находились 22 пассажира, включая двух детей, и шестеро членов экипажа. Среди пассажиров была глава поселка Палана Ольга Мохирева. Полный список пассажиров и членов экипажа опубликовал телеграм-канал «112».

На поиски пропавшего Ан-26 вылетели спасатели.

По предварительным данным, самолет упал в море или вблизи угольного разреза у поселка Палана, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Среди причин возможного крушения рассматриваются отказ техники, плохая видимость и ошибка экипажа.

ТАСС сообщает, что пропавший Ан-26 эксплуатировался с 1982 года, а его сертификат летной годности истекает 30 августа 2021 года.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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