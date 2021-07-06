Латвия объявила об обязательной вакцинации для врачей, учителей и чиновников. Непривитых работодателям разрешат увольнять

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Правительство Латвии приняло решение об обязательной вакцинации работников учреждений здравоохранения, социального ухода и образования. Как пишет Delfi, соответствующие поправки в законодательство будут оформлены в ближайшее время.

Вакцинироваться работники должны будут до 15 сентября. После этого у работодателя будет право отстранить непривитых от исполнения обязанностей или прекратить с ними трудовые отношения.

Помимо этого, в Латвии будет сокращено количество государственных услуг, доступных непривитым жителям страны — они смогут очно получать только те услуги, которые невозможно получить заочно.

В России с середины июня на региональном уровне вводят обязательную вакцинацию — сейчас это сделано уже в 28 субъектах федерации. Условия незначительно варьируются от региона к региону; в основном, власти требуют вакцинировать 60% работников сферы услуг, здравоохранения, транспорта и культуры к середине августа.

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