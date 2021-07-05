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Цена нефти Brent поднялась выше 77 долларов впервые с октября 2018 года

Источник: РБК

Цена сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE вечером 5 июля поднялась выше 77 долларов за баррель. В последний раз баррель Brent стоил дороже 77 долларов 30 октября 2018 года, пишет РБК.

Нынешний рост котировок связан с разногласиями внутри ОПЕК+. Страны-участницы соглашения 5 июля отложили на неопределенный срок заседание, на котором планировалось обсуждать увеличение нефтедобычи.

«На биржах ждали новостей от ОПЕК+, внутри которой возникли разногласия по поводу уровня нефтедобычи с августа. Неспособность стран достичь компромисса (и, как следствие, сохранение текущих уровней добычи как минимум в следующем месяце) может предвещать очередной скачок цен наверх», — заявила РБК аналитик инвестиционной компании «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Весной 2020 года, на фоне резкого падения стоимости нефти, страны ОПЕК+ договорились о рекордном в истории снижении нефтедобычи, чтобы добиться выравнивания цен. Сделка должна была завершиться еще в начале 2021 года, но ее неоднократно продлевали. В последний раз — до апреля 2022 года.

Переговоры стран-участниц ОПЕК+ об уровнях добычи нефти с августа этого года стартовали в начале июля. Одновременно Саудовская Аравия предложила продлить сделку ОПЕК+ до конца 2022 года. Но Объединенные Арабские Эмираты заявили, что поддержат предложение, только если им обеспечат более высокую квоту при расчете разрешенной нефтедобычи.

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