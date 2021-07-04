Перейти к материалам

Стань агентом лета!

В России выявили более 25 тысяч новых случаев коронавируса — впервые с начала января

Источник: Стопкоронавирус.рф

В России за последние сутки зарегистрировали 25 142 новых случая коронавируса, сообщает федеральный оперативный штаб.

Это максимальный суточный прирост новых случаев со 2 января, когда за сутки выявили 26 301 нового пациента с COVID-19.

Число умерших за последние сутки составило 663 человека. Это меньше, чем накануне, когда было зафиксировано рекордное число смертей с начала пандемии — 697 человек за сутки. 

Больше всего новых пациентов с COVID-19 в Москве (7624 человека), Московской области (2696), Петербурге (1784), Нижегородской (432) и Воронежской (359) областях.

Всего с начала пандемии в России выявили 5 610 941 случай коронавируса. По данным оперштаба, 137 925 заразившихся умерли, 5 068 901 пациент выздоровел (из них 15 484 — за последние сутки).

Коронавирус в мире

Слушайте музыку, помогайте «Медузе»

Дать денег
Реклама