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В России по состоянию на 11:15 утра 3 июля за сутки умерли 697 человек с коронавирусной инфекцией, сообщил федеральный оперативный штаб.

Это новый суточный рекорд с начала пандемии. В предыдущие четыре дня также фиксировали рекордный прирост: 29 июня умерли 652 человека, 30 июня — 669, 1 июля — 672, 2 июля — 679.

Всего, , в России с начала пандемии умерли 137 262 человека.

За сутки в России выявили 24 439 новых случаев заражения коронавирусом, что стало максимальным значением с 15 января. Общее число выявленных случаев достигло 5 585 799. За сутки выздоровели 17 899 заболевших ковидом, с начала пандемии — 5 053 417. Прямо сейчас в России ковидом болеют 395 120 человек.

С начала июня в России растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. У большинства заболевших выявили штамм коронавируса дельта. На этом фоне в ряде регионов России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан.

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