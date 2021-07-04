Партия «Новые люди» выдвинула в Госдуму бывшего капитана команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаева

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Бывший капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев возглавил московский список кандидатов в Госдуму от партии «Новые люди». Об этом стало известно на съезде партии, сообщают «Открытые медиа».

Тарбаев также пойдет на выборы как кандидат по одномандатному округу в Кунцевском округе Москвы. Его соперниками станут выдвинутый от «Единой России» телеведущий Евгений Попов, замглавы московского отделения «Яблока» Кирилл Гончаров и бывший депутат Госдумы от «Справедливой России» Александр Тарнавский.

Федеральный список партии «Новые люди» на выборах в Госдуму возглавил лидер партии, основатель компании Faberlic Алексей Нечаев, передает Znak.com. Второй в списке стала бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. О том, что она пойдет на парламентские выборы от «Новых людей», стало известно в апреле 2021 года.

Сангаджи Тарбаев в начале 2000-х годов был капитаном команды КВН «Сборная РУДН». Позже работал телеведущим, создал продюсерскую компанию «Yellow Black & White», выпустившую ситкомы «Кухня» и «Папины дочки». В 2019 году Тарбаев был назначен постпредом главы Калмыкии при президенте России.

Сардана Авксентьева стала первой в истории Якутска женщиной-мэром. В 2018 году она победила на выборах единоросса Александра Саввинова, которого поддерживал глава Якутии. В начале 2021 года Авксентьева досрочно ушла в отставку по состоянию здоровья.

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