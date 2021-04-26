Бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева пойдет в Госдуму от партии «Новые люди»

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Бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева будет баллотироваться в депутаты Госдумы от партии «Новые люди», которую создал основатель Faberlic Алексей Нечаев. Кроме того, она станет советником Нечаева по работе с регионами.

«Я разделяю взгляды партии „Новые люди“, мне очень нравится региональная повестка, которая здесь есть. Сейчас мало кто уделяет внимание тому, как будут дальше развиваться регионы. Мне близка инициатива по изменению налогового законодательства — собранные в регионах налоги должны там и оставаться. Алексей Нечаев предлагает дать больше свободы регионам, чтобы они могли развиваться, — это все близко, это находит отклик в моей душе», — приводит слова Авксентьевой пресс-служба партии.

Сардана Авксентьева стала первой в истории Якутска женщиной-мэром. В 2018 году она победила на выборах единоросса Александра Саввинова, которого поддерживал глава Якутии. В начале 2021 года Авксентьева досрочно ушла в отставку по состоянию здоровья. О том, что Авксентьева пойдет в Госдуму, в марте сообщала газета «Ведомости», но тогда ее пресс-секретарь отрицал это.