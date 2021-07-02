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Петра Мамонова, госпитализированного с ковидом, подключили к ИВЛ

Источник: РИА Новости

Музыкант и актер Петр Мамонов, госпитализированный с COVID-19 в больницу в Коммунарке, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщила РИА Новости его жена Ольга Мамонова.

По словам Мамоновой, врачи по-прежнему оценивают состояние супруга как крайне тяжелое.

Мамонов был госпитализирован в больницу в Коммунарке шесть дней назад.

70-летний Петр Мамонов — основатель и лидер музыкальной группы «Звуки Му». Он также известен своими ролями в театре и кино, где Мамонов, в числе прочего, играл в фильмах Павла Лунгина «Такси-блюз», «Остров» и «Царь».

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