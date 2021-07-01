Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом

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Актер и музыкант Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусом. Он находился в реанимации.

«Он в Коммунарке [с коронавирусом], самочувствие плохое, он в реанимации», — сказала «Интерфаксу» жена музыканта Ольга Мамонова.

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70-летний Петр Мамонов — основатель и лидер музыкальной группы «Звуки Му». Он также известен своими моноспектаклями и ролями в кино. В частности, Мамонов сыграл главные роли в фильмах Павла Лунгина «Такси-блюз» (был номинирован на главный приз Каннского кинофестиваля), «Остров» и «Царь».

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