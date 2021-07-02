Лукашенко распорядился полностью закрыть границу между Беларусью и Украиной

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу между Украиной и Беларусью. Об этом сообщает белорусское государственное агентство «Белта».

Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной.

Лукашенко также заявил о попытке убийства белорусского провластного тележурналиста Григория Азаренка. По его словам, при покушении использовалось оружие из Украины.

Цель (цитирую) — обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес в самое глухое место, отрезать язык. Взять ножницы, чтобы сам это сделал. Если не сделает сам — тот, кто был нанят за десять тысяч долларов (деньги были перечислены), должен был осуществить эту операцию, заснять на камеру и выложить в интернет.

Кроме того, по словам Лукашенко, в Беларуси были выявлены «„спящие“ террористические ячейки, так называемые отряды самообороны». Они ставили своей целью насильственную смену власти в стране и недавно пытались подорвать Военно-морского флота России в белорусском городе Вилейка, заявил Лукашенко.

Все участники теракта, в том числе те, кто осуществлял и организовывал, в течение двух суток были найдены и арестованы

В конце мая, после в Минске, Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. Железнодорожное сообщение между странами также остановлено, а пересечение границы на автомобиле действуют жесткие ограничения: въезжать в Беларусь могут только иностранцы с видом на жительство, а выезжать — только белорусы, которые работают или учатся за границей.

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