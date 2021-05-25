Украина прекратит авиасообщение с Беларусью с 26 мая
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С 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Кроме того, украинским авиакомпаниям запретили выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси. Госпогранслужбе Украины поручено прекратить оформление пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь.
«Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров», — заявил Шмыгаль.
Накануне украинский президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью.
Самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Минске 23 мая. Двое его пассажиров — белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка, гражданка РФ Софья Сапега — были задержаны.
После этого инцидента Великобритания и Франция приостановили разрешение на полеты «Белавиа», Литва перестала принимать самолеты из Беларуси, а Евросовет распорядился запретить «Белавиа» полеты во все страны ЕС.
Некоторые европейские авиакомпании — французская Air France, латвийская airBaltic, нидерландская KLM, скандинавская SAS, венгерская Wizz Air, немецкая Lufthansa, финская Finnair — отказались от использования белорусского воздушного пространства.