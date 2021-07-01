В Калининграде из-за COVID-19 детям до 14 лет запретили одним ходить в магазины

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

С 1 июля в Калининградской области детям до 14 лет запретили посещать без сопровождения взрослых магазины и другие «организации торговли», кинотеатры и театры, концертные залы и кафе. Соответствующее постановление, сообщает РБК, подписал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Этим же постановлением ограничивается количество посадочных мест в кафе и ресторанах, кроме тех, кто работает только на прием посетителей со справкой о вакцинации.

С 10 июля также будет ограничено число пассажиров в пригородных автобусах и электричках, отправляющихся в рейсы по субботам и воскресеньям. Пассажиров в них разрешается брать не больше, чем в автобусе или вагоне сидячих мест. А с 15 июля действующим в регионе организациям запрещается направлять в командировки невакцинированных от COVID-19 работников. При этом невакцинированные работники, возвращающиеся из отпусков, обязательно должны предоставить отрицательный тест на коронавирус.

В России с начала июня резко растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. По данным федерального оперштаба на утро 1 июля, за сутки в РФ выявлены 23 543 новых случаев COVID-19.

В Москве из-за роста заболеваемости запрещено посещение ресторанов и кафе без QR-кода, подтверждающего прививку или перенесенный за последние полгода ковид. Также в Москве и многих других регионах объявлена обязательная вакцинация работников определенных отраслей.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег