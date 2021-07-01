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Таганский суд Москвы по требованию Роскомнадзора признал незаконной деятельность «Глаза Бога» — телеграм-бота, ищущего информацию о людях по базам данных.

Роскомнадзор считает, что «Глаз Бога» нарушает права граждан «посредством доступа неопределенного круга лиц к их персональным данным без их соответствующего согласия».

Представитель «Глаза Бога» Сергей Каленик ранее говорил, что создатели телеграм-бота несогласны с претензиями надзорного ведомства. В том случае, если суд встанет на сторону Роскомнадзора, сообщал Каленик команда телеграм-бота предложит пользователям альтернативные решения «строго в рамках требований государственных органов».

Как отмечает «МБХ медиа», суд запретил не сам телеграм-бот, а его клон — по крайней мере, в сообщении пресс-службы суда указана ссылка именно на клон «Глаза Бога», а не на оригинальный бот.

«Глаз Бога» использовал для поиска как открытые источники, так и базы, нелегально попавшие в интернет.

В апреле у основателя «Глаза Бога» Евгения Антипова прошли обыски. После этого Антипов заявил изданию Baza, что «Глаз Бога» удалил все данные, которые могли использоваться для «пробива» силовиков.

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