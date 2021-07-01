Суд запретил «Глаз Бога» — популярный телеграм-бот для «пробива» личных данных
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Таганский суд Москвы по требованию Роскомнадзора признал незаконной деятельность «Глаза Бога» — телеграм-бота, ищущего информацию о людях по базам данных.
Роскомнадзор считает, что «Глаз Бога» нарушает права граждан «посредством доступа неопределенного круга лиц к их персональным данным без их соответствующего согласия».
Представитель «Глаза Бога» Сергей Каленик ранее говорил, что создатели телеграм-бота несогласны с претензиями надзорного ведомства. В том случае, если суд встанет на сторону Роскомнадзора, сообщал Каленик команда телеграм-бота предложит пользователям альтернативные решения «строго в рамках требований государственных органов».
Как отмечает «МБХ медиа», суд запретил не сам телеграм-бот, а его клон — по крайней мере, в сообщении пресс-службы суда указана ссылка именно на клон «Глаза Бога», а не на оригинальный бот.
«Глаз Бога» использовал для поиска как открытые источники, так и базы, нелегально попавшие в интернет.
В апреле у основателя «Глаза Бога» Евгения Антипова прошли обыски. После этого Антипов заявил изданию Baza, что «Глаз Бога» удалил все данные, которые могли использоваться для «пробива» силовиков.