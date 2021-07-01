Актрису Эллисон Мэк приговорили к трем годам тюрьмы по делу о принудительной вербовке женщин в секс-культ Nxivm

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Суд в США приговорил актрису Эллисон Мэк, известную по сериалу , к трем годам лишения свободы по делу о секс-культе Nxivm, существовавшем под видом курсов личностного роста. Также ей назначили штраф в размере 20 тысяч долларов, сообщила в твиттере прокуратура. 38-летняя актриса начнет отбывать срок 29 сентября, пишет Reuters.

В 2019 году Мэк признала вину в различных преступлениях, в том числе в сговоре, рэкете, вымогательстве и принудительном труде, которые она совершила, будучи высокопоставленным участником Nxivm. Также она признала, что минимум дважды получала деньги за то, что принуждала женщин, вступивших в организацию, к сексуальной связи с лидером организации Китом Раньери.

Перед вынесением приговора Эллисон Мэк извинилась перед жертвами Nxivm, назвав свою деятельность в секс-культе «оскорбительной, отвратительной и незаконной». Она добавила, что отреклась от создателя культа, которого в октябре 2020 года приговорили к 120 годам лишения свободы. За несколько дней до приговора она также заявила, что понимает физическую и эмоциональную боль, которую испытали жертвы культа.

Эллисон Мэк играла одну из ведущих ролей в Nxivm, ее считали ближайшей соратницей Кита Раньери. Мэк входила в секретную группу внутри организации, которая вербовала женщин, в том числе для сексуальной эксплуатации. В секретном сообществе женщин делили на «рабынь» и «хозяек», участниц заставляли держать строгую диету, также им ставили клеймо с инициалами Кита Раньери. По данным ФБР, Эллисон Мэк привлекала новых участниц, а также получала от них компрометирующие сведения, которые в будущем использовали для шантажа и манипуляций.

Актрисе грозило от 14 до 17 с половиной лет лишения свободы, но, как пишет NBC News, прокуроры решили, что Мэк заслуживает меньший срок, поскольку сотрудничала со следствием.

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