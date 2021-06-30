Суд в США отменил приговор комику Биллу Косби по делу об изнасиловании. Он был первым осужденным в эпоху #MeToo
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Верховный суд американского штата Пенсильвания отменил обвинительный приговор 83-летнему комику Биллу Косби, которого в 2018 году осудили по делу об изнасиловании. По решению суда, Косби будет освобожден, сообщает CNBC.
Суд отменил приговор после того, как выяснилось, что соглашение с прокурором не позволило предъявить Косби обвинения по этому делу. Новое постановление запрещает повторное рассмотрение дела, сказано в документах суда. Будет ли прокуратура оспаривать это решение, пока неизвестно.
В сентябре 2018 года суд приговорил Билла Косби к тюремному сроку от трех до десяти лет за изнасилование сотрудницы университета Темпл Андреа Констанд. Женщина утверждала, что в 2004 году Косби накачал ее наркотиками и трижды изнасиловал в своем доме в Филадельфии.
Первый процесс по делу Косби прошел в 2017 году, но тогда присяжные не смогли вынести единогласного решения, и суд отправил дело на пересмотр.
Обвинения в адрес Билла Косби выдвигали около 60 женщин, но из-за срока давности комика привлекли к ответственности только по одному эпизоду.
Билл Косби — первая знаменитость, которую осудили за преступления сексуального характера в эпоху #MeToo, поэтому отмена приговора, как пишет Associated Press, может вынудить прокуроров не привлекать к ответственности фигурантов других подобных дел.