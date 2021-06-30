Россиянин Евгений Глущенко из «Свидетелей Иеговы» получил срок в США за нарушение границы. Его депортируют на родину

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Окружной суд Аризоны вынес приговор россиянину Евгению Глущенко, обвиняемому в незаконном проникновении на территорию США.

По данным Associated Press, сделка со следствием, которую заключил россиянин, подразумевает, что тюремный срок в приговоре будет равен уже отбытому на стадии предварительного заключения и после суда Глущенко депортируют на родину. В заключении он провел 151 день.

Россиянин дважды пытался пересечь границу США и попросить убежища, утверждая, что опасается преследований на родине. По словам его адвокатов, Глущенко является членом «Свидетелей Иеговы» (организация признана экстремистской в России) и получал угрозы из-за своей деятельности.

В сентябре 2018 года он оказался в центре предварительного задержания на юге Аризоны после попытки пересечь границу с Мексикой вместе со своей гражданской женой. В заключении он объявил голодовку, после потери четверти веса его освободили и депортировали.

Однако в ноябре 2019 года он вновь незаконно пересек границу в районе города Люквилл в том же штате. При задержании Глущенко ранили в бедро. При этом россиянин оказал сопротивление сотруднику пограничной службы, стащил у него с ремня рацию и схватил за гениталии. Глущенко признал вину в содеянном.

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