Американский пограничник ранил россиянина, пытавшегося незаконно пересечь границу с Мексикой

Гражданин России получил ранение в Аризоне, когда он, как предполагается, пытался незаконно проникнуть в США через границу с Мексикой, сообщает Fox News со ссылкой на Пограничную и таможенную службу США.

Пограничник попытался задержать россиянина вечером в пятницу. Произошло физическое столкновение, в ходе которого сотрудник применил оружие, заявили представители Пограничной службы. Гражданин РФ доставлен в больницу, угрозы его жизни нет. Пограничник не пострадал.

По данным генконсульства РФ в Хьюстоне, сообщает РИА Новости, раненый россиянин — Глущенко Евгений Павлович, 1982 года рождения.