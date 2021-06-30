Путин рассказал, что привился «Спутником V»

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Президент РФ Владимир Путин вакцинировался от коронавируса препаратом «Спутник V». Об этом он заявил в ходе прямой линии.

Я исходил из того, что мне нужно быть защищенным как можно дольше и принял для себя решение привиться «Спутником V». Тем более, что Вооруженные силы у нас прививаются «Спутником V», а я ведь все-таки верховный главнокомандующий.

Говоря о побочных эффектах, он заметил, что вечером после второго укола вакцины у него поднялась температура до 37,2, но с утра снова была в норме — 36,6. Также Путин рассказал, что у его дочери, которая тоже привилась «Спутником V», температура поднялась до 37,5, но потом все было хорошо.

Отвечая на вопрос, почему он не стал вакцинироваться публично на камеры, Путин сказал следующее: «Если бы прививку делали не в руку, а в другое место — тоже надо было бы показывать».

Я надеюсь, что в большинстве своем граждане страны понимают, что, если я сказал, что сделал прививку, так оно и есть. На таком уровне, мне кажется, люди не занимаются мелким жульничеством.

О том, что Владимир Путин вакцинировался от коронавируса, его пресс-служба сообщала 23 марта 2021 года.

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