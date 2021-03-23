Владимир Путин привился от коронавируса. Он чувствует себя хорошо

Президент России Владимир Путин сделал прививку от коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день», — сказал Песков.

Ранее Владимир Путин отказался делать прививку от коронавируса публично. Песков объяснял, что президенту не нравится вакцинироваться «под камеры». Пресс-секретарь президента отмечал, что Путин «для пропаганды вакцин делает очень много и так».

Каким препаратом привился Путин, неизвестно. В Кремле отказались раскрывать эту информацию.