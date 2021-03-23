Владимир Путин не является сторонником вакцинации под камеры, президент и без того многое делает для пропаганды вакцин. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему Путин, объявивший о том, что привьется 23 марта, не будет делать это публично.

Президент и так, вы видите, достаточно значительную часть своего рабочего времени посвящает мероприятиям, беседам, совещаниям, связанным с вакцинацией, с производством вакцин, и так далее и тому подобное. Поэтому президент для пропаганды вакцин делает очень много и так. А что касается вакцинации под камеры, ну, он никогда не был сторонником, ему это не нравится.

Песков также отметил, что Кремль намеренно не будет сообщать, каким именно препаратом привьется Путин, добавив, что все три российские вакцины «абсолютно надежные и эффективные».