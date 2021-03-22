Путин пообещал привиться от коронавируса 23 марта

Президент России Владимир Путин пообещал, что привьется от коронавируса во вторник, 23 марта. Такое заявление он сделал на совещании по вопросам вакцинации.

«Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра», — сказал Путин, подчеркнув, что вакцинация является добровольным делом каждого человека.

Путин также сказал, что в России полностью привились 4,3 миллиона человек (2,9% населения). Первый компонент вакцины получили 6,3 миллиона (4,3%).

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил, что вакцинация президента не будет публичным мероприятием.

Официально всеобщая вакцинация началась в России 18 января. При этом по количеству сделанных прививок РФ значительно от США, Великобритании и Евросоюза, где до сих пор прививаться имеют право только отдельные категории людей.