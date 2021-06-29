Генпрокуратура признала «нежелательным» чешское «Общество свободы информации»
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Генеральная прокуратура РФ признала «нежелательной» в России деятельность чешской неправительственной организации «Spolecnost Svobody Informace», сообщается на сайте ведомства.
В прокуратуре заявили, что работа организации «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ».
Прокуратура попросила министерство юстиции включить «Общество свободы информации» в реестр «нежелательных организаций. Чешская организация станет 36-й в списке.
По информации из открытых источников, «Spolecnost Svobody Informace» зарегистрирована в Праге в 2015 году. Организация обеспечивает свободный доступ к информации, значимой для общества, помогает государственным органам совершенствовать соответствующие законы, помогает людям, чьи права на доступ к информации нарушили, и занимается просветительской деятельностью.
Чехия вместе с США входит в российский список «недружественных» стран, который сформировали в мае по поручению президента РФ Владимира Путина. Страна попала в перечень после того, как чешские власти обвинили российские спецслужбы во взрывах на складах боеприпасов в деревне Врбетице.