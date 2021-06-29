Генпрокуратура признала «нежелательным» чешское «Общество свободы информации»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Генеральная прокуратура РФ признала «нежелательной» в России деятельность чешской неправительственной организации , сообщается на сайте ведомства.

В прокуратуре заявили, что работа организации «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ».

Прокуратура попросила министерство юстиции включить «Общество свободы информации» в реестр «нежелательных организаций. Чешская организация станет 36-й в списке.

По информации из открытых источников, «Spolecnost Svobody Informace» зарегистрирована в Праге в 2015 году. Организация обеспечивает свободный доступ к информации, значимой для общества, помогает государственным органам совершенствовать соответствующие законы, помогает людям, чьи права на доступ к информации нарушили, и занимается просветительской деятельностью.

Чехия вместе с США входит в российский список «недружественных» стран, который сформировали в мае по поручению президента РФ Владимира Путина. Страна попала в перечень после того, как чешские власти обвинили российские спецслужбы во в деревне Врбетице.

Еще о «нежелательных» организациях

В России впервые признали «нежелательной» организацией целый университет — американский Бард-колледж На него пожаловался Александр Ионов — тот самый, что написал донос на «Медузу»

Еще о «нежелательных» организациях

В России впервые признали «нежелательной» организацией целый университет — американский Бард-колледж На него пожаловался Александр Ионов — тот самый, что написал донос на «Медузу»

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег