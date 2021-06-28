Моргенштерн объявил о сборе средств на лечение ребенка со спинальной мышечной атрофией. За два дня собрали больше 30 миллионов рублей

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Обновление. За 28 июня, сообщается на странице Ильи Худобы, удалось собрать 15 миллионов рублей. Таким образом, с 26 июня, когда Моргенштерн объявил о сборе средств, на лечение ребенка направили 34 миллиона рублей.

Рэпер Моргенштерн объявил о сборе средств на лечение трехлетнего Ильи Худобы из города Тимашевск Краснодарского края, у которого диагностировали спинальную мышечную атрофию ( ). 26 июня рэпер опубликовал видео об этом в своем ютьюб-канале, на который подписаны больше 10 миллионов пользователей.

Моргенштерн заявил, что на лечение необходимо собрать больше 160 миллионов рублей, и, если каждый его подписчик даст по 16 рублей, то они смогут спасти жизнь ребенку.

В инстаграме Ильи Худобы сообщается, что Моргенштерн «взорвал» сбор средств: если до этого за сутки собирали несколько десятков тысяч рублей, то за несколько часов после выхода видео — почти семь миллионов рублей. За весь день 27 июня удалось собрать больше 12 миллионов рублей.

Сам Моргенштерн перевел на лечение ребенка более десяти миллионов рублей, в том числе 6 666 666 рублей во время объявленного сбора. Кроме того, 26 мая он перечислил три миллиона рублей, а 25 июня — еще миллион, сообщает «Юга.ру».

Всего на лечение Ильи Худобы, по данным на вечер 28 июня, собрали примерно 65 миллионов рублей из необходимых 168 миллионов. Средства собирают на покупку препарата .

Мать Ильи Худобы обращалась в региональный Минздрав, чтобы получить «Спинразу» — единственный зарегистрированный в России препарат для лечения СМА — но там ей ответили отказом, пишет «Новая газета».

По данным благотворительного фонда «Семьи СМА», ежегодно в России рождается 200 детей со спинальной мышечной атрофией. Всего, по оценке фонда, в стране живут от трех до пяти тысяч человек с таким заболеванием.

В январе 2021 года президент РФ Владимир Путин объявил о создании фонда помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра», который учредили на средства от повышения подоходного налога. Фонд пообещал, что все пациенты с СМА в России получат необходимые лекарства до конца 2021 года. 28 июня фонд объявил, что начал прием заявок на препарат «Золгенсма» для детей с СМА.

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