Чехия потребовала от России 22,5 миллиона евро за взрывы в Врбетице

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек передал послу РФ Александру Змеевскому ноту, в которой потребовал от России возместить ущерб по делу о в чешской деревне Врбетице, в которых подозревают российские спецслужбы. Об этом сообщается на сайте МИДа Чехии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем телеграм-канале, что Чехия требует компенсации «за несовершенное». «Хочу напомнить. Обычно действующих подобным образом — без суда и следствия, с угрозами и оскорблениями требующих денег — называют вымогателями», — добавила Захарова.

По данным крупного чешского издания Mlada fronta Dnes, власти Чехии оценили ущерб в 650 миллионов чешских крон (чуть больше 25,5 миллиона евро). Это меньше той суммы, которую в мае называла министр финансов Чехии Алена Шиллерова, —она говорила, что страна потребует от России один миллиард чешских крон.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег