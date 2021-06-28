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Чехия потребовала от России 22,5 миллиона евро за взрывы в Врбетице

Источник: МИД Чехии

Заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек передал послу РФ Александру Змеевскому ноту, в которой потребовал от России возместить ущерб по делу о взрывах на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в которых подозревают российские спецслужбы. Об этом сообщается на сайте МИДа Чехии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем телеграм-канале, что Чехия требует компенсации «за несовершенное». «Хочу напомнить. Обычно действующих подобным образом — без суда и следствия, с угрозами и оскорблениями требующих денег — называют вымогателями», — добавила Захарова.

По данным крупного чешского издания Mlada fronta Dnes, власти Чехии оценили ущерб в 650 миллионов чешских крон (чуть больше 25,5 миллиона евро). Это меньше той суммы, которую в мае называла министр финансов Чехии Алена Шиллерова, —она говорила, что страна потребует от России один миллиард чешских крон.

О взрывах в Врбетице и их последствиях

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