Сестра бизнесмена Олега Бурлакова, умершего от коронавируса, пожаловалась в СК на врачей и сотрудников морга

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Вера Казакова, сестра бизнесмена из списка Forbes Олега Бурлакова, умершего от коронавируса, обратилась в Следственный комитет и прокуратуру с требованием проверить обстоятельства его смерти. Об этом «Дождю» сообщила пресс-секретарь предпринимателя Мария Ионочкина.

Бурлаков, которому было 72 года, лечился от коронавируса в подмосковном медицинском центре «Лапино-4» (входит в сеть частных клиник «Мать и дитя») и скончался там 21 июня. Казакова просит следователей установить, было ли лечение Бурлакова адекватно заболеванию.

Также она попросила прокуратуру города Одинцово оценить законность действий сотрудников морга «Лапино-4», отказавшихся выдать ей тело бизнесмена. Вместо этого его передали представителям жены Бурлакова, с которой он находился в процессе развода.

Сестра бизнесмена считает, что супруга хочет вывезти тело предпринимателя в Канаду или кремировать его, что противоречит последней воле Бурлакова, который хотел быть похороненным на Серафимовском кладбище в Петербурге рядом со своими родителями.

Ранее жена и дочери Бурлакова заявили, что планируют провести независимую международную экспертизу обстоятельств его смерти.

О смерти Олега Бурлакова, который входит в список богатейших россиян по версии Forbes, стало известно 26 июня. Изначально сообщалось, что бизнесмен умер в Монако, где проживал последние годы. Его пресс-секретарь Мария Ионочкина рассказала, что Бурлаков приехал в Москву, чтобы вакцинироваться от COVID-19, но врачи обнаружили, что он уже заболел ковидом. Сначала он лечился амбулаторно, а потом был госпитализирован в «Лапино-4».

Бурлаков был совладельцем Стройлесбанка, ему также принадлежали лакокрасочная фабрика Terpentin и инвестиционно-строительная компания «Импульс». Состояние бизнесмена Forbes оценивал в 650 миллионов долларов.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег