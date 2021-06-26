Бизнесмен из списка Forbes Олег Бурлаков умер от коронавируса в Монако

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Бизнесмен Олег Бурлаков, занимающий 177 место в списке богатейших россиян по версии Forbes, умер в возрасте 71 года от коронавируса. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на знакомых Бурлакова.

Собеседник Forbes, близко знавший Бурлакова, сообщил, что бизнесмен умер в Монако, где проживал последние годы. По словам собеседника издания, Бурлаков незадолго до смерти ездил в Москву.

Бурлаков был совладельцем Стройлесбанка, ему также принадлежали лакокрасочная фабрика Terpentin и инвестиционно-строительная компания «Импульс». Состояние бизнесмена Forbes оценивал в 650 миллионов долларов.

В советский период, пишет РБК, Бурлаков занимался секретными военными разработками. Его называли одним из самых скрытных участников российского списка Forbes. В последние годы он чаще всего упоминался в СМИ как владелец парусной яхты «Блэк Перл» длиной 106,7 метра, способной передвигаться за счет солнечной энергии и энергии ветра.

В ноябре 2018 года сообщалось, что автомобиль, в котором находился Бурлаков, был обстрелян в Москве.

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