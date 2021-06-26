В центре Москвы полиция разогнала акцию КПРФ против обязательной вакцинации

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Полиция разогнала акцию против обязательной вакцинации, которая проходила в Новопушкинском сквере Москвы в формате встречи депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина с избирателями.

Несколько человек, в том числе участник «Левого фронта» Андрей Селезнев, задержаны, сообщает «Медиазона».

В акции принимали участие несколько сотен человек.

В середине июня из-за роста заболеваемости COVID-19 Москва, а вслед за ней и некоторые другие регионы, объявили об обязательной вакцинации для работников определенных отраслей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение об обязательной вакцинации, заявил, что прививка может считаться добровольной, так как у не желающих ее делать есть возможность сменить работу.

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