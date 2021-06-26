Российский этап «Формулы-1» перенесут из Сочи под Санкт-Петербург. Гонка пройдет на трассе, которую построили друзья и родственники Путина

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Российский этап гонок «Формула-1» с 2023 года будет проходить в Ленинградской области на трассе «Игора Драйв».

«Мы с нетерпением ждем гонок в невероятно захватывающем месте, где есть 10 профессиональных трасс для тестовых и гоночных заездов площадью около 100 гектаров», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы «Формулы-1».

С 2014 года гонки «Формула-1» проходили в Сочи на автодроме в Олимпийском парке. В 2021 году Гран-при России планируется провести там 24-26 сентября.

Курорт «Игора» связывают с Юрием Ковальчуком — основным акционером банка «Россия», входящим, как считается, в близкое окружение президента РФ Владимира Путина. В проекте, писал Sports.ru, также участвовали родственник президента РФ Михаил Шеломов и Владимир Колбин, по данным «Ведомостей», сына друга детства Путина и частного инвестора Петра Колбина.

По некоторым данным, на курорте «Игора» в феврале 2013 года состоялась свадьба бизнесмена Кирилла Шамалова и Катерины Тихоновой, которую называют дочерью Путина.

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