РБК: сын Жириновского Игорь Лебедев отказался баллотироваться в Госдуму из-за конфликта с отцом

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Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев решил отказаться от участия в очередных выборах депутатов Госдумы из-за конфликта со своим отцом Владимиром Жириновским. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Госдуме и Кремле.

У отца и сына, по словам собеседников издания, давно были разногласия, касающиеся как финансовых вопросов, так и путей развития партии и назначений на посты в Госдуме и ЛДПР.

В частности, источники издания говорят о споре Лебедева и Жириновского из-за назначения депутата от ЛДПР Василия Власова в марте 2021 года на пост первого замруководителя думской фракции этой партии. Лебедев был против, сообщили собеседники РБК, но Жириновский настоял.

Источники утверждают, что решение о неучастии Лебедева в выборах изначально принималось Жириновским.

В пресс-службе ЛДПР конфликт между Лебедевым и Жириновским отрицают. Лебедев сообщил, что все сказал в своем заявлении, опубликованном ранее. «Остальное — это слухи и сплетни, комментировать которые я не буду», — добавил он. В свою очередь Власов, вошедший в федеральный список ЛДПР на предстоящих выборах, заявил, что в партии «не бывает конфликтов, а бывают разные точки зрения».

Игорь Лебедев — депутат Госдумы с 1999 года. С 2000 года он возглавляет в парламенте фракцию ЛДПР.

О решении не баллотироваться в парламент нового созыва и временно приостановить политическую карьеру Лебедев объявил 25 июня перед съездом ЛДПР, на котором утверждался партийный список для парламентских выборов, назначенных на сентябрь.

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