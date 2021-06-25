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Вице-спикер Госдумы, сын Владимира Жириновского Игорь Лебедев объявил, что «приостанавливает участие в политической жизни страны»

Источник: Игорь Лебедев

Игорь Лебедев, вице-спикер Госдумы от ЛДПР и сын лидера этой партии Владимира Жириновского, заявил, что не будет баллотироваться в парламент нового созыва и временно приостанавливает политическую карьеру.

«Мое решение не спонтанное, а было обдумано на протяжении нескольких месяцев, и, безусловно, согласовано с партией», — написал Лебедев в фейсбуке, добавив, что «это были прекрасные 20 лет, но настало время идти дальше».

Понимаю, что некоторые сейчас начнут иронизировать и ехидничать — мол, давно надо было завязывать, а может и не стоило начинать, но кто-то наоборот, выскажет слова поддержки. Я же благодарен абсолютно всем.

Игорь Лебедев — депутат Госдумы с 1999 года. С 2000 года он возглавляет в парламенте фракцию ЛДПР.

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