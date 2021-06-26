Француженку Валери Бако, обвинявшуюся в убийстве мужа, который насиловал ее и заставлял заниматься проституцией, освободили в зале суда

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Валери Бако, которую обвиняли в убийстве Даниэля Полетта — человека, который был ее отчимом, а потом стал мужем и сутенером, вышла на свободу.

Суд в городе Шалон-сюр-Сон во Франции признал Бако виновной и приговорил к четырем годам заключения, однако счел, что три года из этого срока будут условным наказанием, а оставшийся год обвиняемая уже провела под стражей во время следствия.

Обвинение, предъявленное Бако, предполагало наказание вплоть до пожизненного заключения. После суда, на последнем заседании которого она упала в обморок, Бако заявила, что чувствует «не облегчение, но опустошение — моральное и физическое».

Ее адвокат Натали Томазини, в свою очередь, сказала, что «тот факт, что эта женщина вернется к своим детям, уже большая победа».

Бако также отдельно поблагодарила суд и всех, кто оказал ей поддержку. Петицию с требованием снять обвинения с Бако подписали более 660 тысяч человек.

Убитый Валери Бако Даниэль Полетт первоначально жил с ее матерью. Когда Бако было 12 лет, Полетт изнасиловал ее. Спустя несколько лет Полетт, успевший отсидеть в тюрьме за сексуальные преступления против Бако, вернулся в семью девушки и ее матери. Вскоре Бако, которой было 17 лет, забеременела, ее выгнали из дома, и она начала жить с Полеттом, подвергаясь постоянному насилию — психологическому и физическому. От Полетта, который был старше ее на 25 лет, Бако родила четверых детей. Муж заставлял Бако заниматься проституцией, контролируя этот процесс. В 2016 году Бако застрелила Полетта. Женщина объяснила, что ее главным мотивом было желание защитить 14-летнюю дочь, с которой отец начал вести разговоры о сексе. Избавиться от тела мужа Бако помогали двое других ее детей, за соучастие их ранее приговорили к шести месяцам условного срока каждого.

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