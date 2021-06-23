Во Франции судят Валери Бако, убившую мужа. Он насиловал ее с 12 лет, а потом взял в жены и заставил заниматься проституцией Более 600 тысяч человек потребовали оправдать обвиняемую

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Валери Бако (в желтом шарфе и маске) в зале суда Jeff Pachoud / AFP / Scanpix / LETA

Во французском городе Шалон-сюр-Сон начался суд над 40-летней Валери Бако, которую обвиняют в убийстве Даниэля Полетта — человека, который был ее отчимом, а потом стал мужем и сутенером. Петицию с требованием снять обвинения с Бако подписали более 660 тысяч человек.

Полетт был на 25 лет старше Бако и жил с ее матерью; они были алкоголиками. Он впервые изнасиловал Бако, когда ей было 12 лет. По ее словам, она поняла, что произошло, только позже, во время урока биологии в школе. В 1995 году Полетт на несколько лет сел в тюрьму за сексуальные преступления против Бако, но, освободившись, вернулся к ее матери. «Он говорил ей, что [насилие] больше не повторится. Но оно повторилось», — говорила Бако.

В 17 лет Бако забеременела от Полетта, и мать выгнала ее из дома. Девушка стала жить с отчимом. «Я хотела сохранить ребенка. У меня никого не было. Куда я могла пойти?» — объясняла она свое решение. Бако родила от Полетта четверых детей. Он унижал ее, избивал и полностью контролировал ее жизнь. Бако нельзя было разговаривать с другими людьми, даже когда она выходила в магазин. Муж шпионил за ней и сам, и с помощью своих приятелей.

Полетт работал водителем грузовиков. Выйдя на пенсию, он заставил жену заниматься проституцией, сказав ей, что она «ни на что не годна» и что это единственный способ вернуть деньги, которые он потратил на ее содержание. Бако принимала мужчин в микроавтобусе, который оборудовал ее муж. Он контролировал ее через дырку в кузове автомобиля и через наушник, который она должна была надевать. Клиенты Бако платили за секс по 20-50 евро.

Полетт держал в машине пистолет и угрожал им жене, если она отказывалась подчиняться. В 2016 году, после того, как Полетт заставил Бако принять клиента, который ее изнасиловал, женщина застрелила мужа из этого оружия. Позднее она объясняла, что ее главным мотивом было желание защитить дочь: незадолго до гибели Полетт начал заводить с 14-летней девочкой разговоры о сексе, и Бако поняла, что та «может быть следующей». Убив мужа, она закопала его тело в лесу с помощью еще двух детей, которых она родила от Полетта.

В 2017 году Бако арестовали. Она признала вину в убийстве. Спустя год ее отпустили из-под стражи под залог. Двое ее детей получили по шесть месяцев условно за то, что помогли избавиться от тела Полетта.

В мае 2020 года известное французское издательство «Фаяр» выпустило автобиографию Бако под названием «Все знали». В книге женщина рассказала, в частности, что ее дети дважды жаловались на отца в полицию, но там отказывались разговаривать с несовершеннолетними и просили, чтобы их мать пришла сама.

«Это женщина, которая была разрушена и опустошена не только из-за отсутствия материнской любви, из-за насилия, избиений, оскорблений и проституции, но и, прежде всего, из-за безразличия общества», — написали в предисловии книги адвокаты Бако Жанин Бонаджунта и Натали Томазини.

Они же ранее защищали Жаклин Саваж — еще одну жертву домашнего насилия, дело которой стало знаковым для Франции. Саваж 47 лет была замужем за мужчиной, который избивал и ее саму, и их детей. В 2012 году сын Саваж покончил с собой, а на следующий день она застрелила мужа. Суд приговорил ее к 10 годам лишения свободы. В 2016 году, после трех лет в тюрьме, Саваж была помилована президентом Франции Франсуа Олландом.

Как ожидается, Бако вынесут приговор 25 июня. Ей грозит срок вплоть до пожизненного. «Можно было бы утверждать, что убийство было преднамеренным, но эта женщина подвергалась тирании всю свою жизнь, [ее муж] контролировал все, и [для нее] это был единственный способ выбраться из этой ситуации», — заявила The Guardian адвокат Жанин Бонаджунта.

Издание отмечает, что Франция — одна из стран-лидеров Европы по количеству убийств женщин, совершенных их партнерами. С начала года жертвами таких преступлений стали 55 жительниц страны, из них три — за последнюю неделю.

История еще одной жертвы домашнего насилия

Федеральные власти США впервые за 68 лет казнили женщину. Она убила беременную и выдала ее ребенка за своего Преступницей ее сделало жестокое насилие с раннего детства, говорят адвокаты

История еще одной жертвы домашнего насилия

Федеральные власти США впервые за 68 лет казнили женщину. Она убила беременную и выдала ее ребенка за своего Преступницей ее сделало жестокое насилие с раннего детства, говорят адвокаты

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег

Ольга Корелина