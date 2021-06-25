В России выявили первый случай заражения штаммом коронавируса дельта плюс

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В России впервые выявили человека, который заразился штаммом коронавируса AY.1, известном как дельта плюс. Об этом «Фонтанке» сообщила замдиректора петербургского НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко.

«Случай единственный и, скорее всего, завозной», — сказала Даниленко. Она отметила, что нет оснований утверждать, что этот вариант коронавируса «является более опасным или смертельным, чем другие известные штаммы».

Еще 23 июня вице-премьер РФ Татьяна Голикова говорила, что в России пока нет штамма дельта плюс.

AY.1 — разновидность штамма коронавируса , впервые выявленного в 2020 году в Индии и распространившегося на 80 стран мира, в том числе Россию.

Вариант дельта плюс впервые обнаружили в апреле 2021 года у 40 человек из трех штатов Индии (затем — еще ). Он имеет мутацию под названием K417N, которую также обнаружили в штаммах . По данным исследований, проведенных в Индии, штамм AY.1 потенциально может легче распространяться, способен сильнее поражать клетки легких и устойчив к лечению при помощи антител.

Пока нет данных, что этот вариант коронавируса будет более опасен, чем другие, сказала BBC News вирусолог Гагандип Канг, первая индийская женщина, ставшая членом Лондонского королевского общества. Нет оснований полагать, что этот штамм более опасен чем дельта, считает вирусолог Джереми Камил из Университета штата Луизиана.

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