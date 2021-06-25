Собянин потребовал с 28 июня перевести 30% сотрудников на удаленку
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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, обязывающий работодателей с понедельника, 28 июня, перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников.
Кроме того, на удаленку должны уйти все работники старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями.
Это требование не распространяется на людей, получивших второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от коронавируса, а также тех, чье присутствие на работе «критически важно».
Тем же указом Собянин продлил запрет на работу заведений общепита, ночных клубов, баров, дискотек и караоке по ночам — с 23:00 до 6:00.
24 и 25 июня в России, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, регистрировали больше 20 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки.
В Москве с начала июня растет число заболевших ковидом, 18 июня в городе зарегистрировали максимальный суточный прирост с начала пандемии — 9056 заболевших. По состоянию на 11:30 утра 25 июня, в Москве за сутки выявили 7916 случаев.
1
Москва
2
Санкт-Петербург
3
Московская область
4
Нижегородская область
5
Ростовская область
6
Свердловская область
7
Воронежская область
8
Красноярский край
9
Иркутская область
10
Самарская область
Актуально на 15:00 25.06.2021 (по московскому времени)