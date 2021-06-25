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Собянин потребовал с 28 июня перевести 30% сотрудников на удаленку

Источник: Мэрия Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, обязывающий работодателей с понедельника, 28 июня, перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников.

Кроме того, на удаленку должны уйти все работники старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями.

Это требование не распространяется на людей, получивших второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от коронавируса, а также тех, чье присутствие на работе «критически важно».

Тем же указом Собянин продлил запрет на работу заведений общепита, ночных клубов, баров, дискотек и караоке по ночам — с 23:00 до 6:00.

24 и 25 июня в России, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, регистрировали больше 20 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки.

В Москве с начала июня растет число заболевших ковидом, 18 июня в городе зарегистрировали максимальный суточный прирост с начала пандемии — 9056 заболевших. По состоянию на 11:30 утра 25 июня, в Москве за сутки выявили 7916 случаев.

Заболели
Умерли
Вылечились
Активные случаи

1

Москва

1 323 757 (+7 916)
21 876 (+98)
1 135 580 (+4 558)
166 301

2

Санкт-Петербург

462 895 (+1 194)
15 793 (+98)
436 708 (+1 897)
10 394

3

Московская область

301 291 (+2 436)
6 419 (+19)
246 121 (+1 702)
48 751

4

Нижегородская область

123 156 (+311)
4 091 (+25)
115 568 (+165)
3 497

5

Ростовская область

98 244 (+190)
4 644 (+8)
89 840 (+82)
3 760

6

Свердловская область

92 702 (+213)
3 760 (+18)
86 424 (+191)
2 518

7

Воронежская область

89 202 (+239)
3 163 (+7)
84 450 (+233)
1 589

8

Красноярский край

76 552 (+185)
3 914 (+9)
69 790 (+101)
2 848

9

Иркутская область

73 007 (+207)
2 649 (+13)
68 895 (+49)
1 463

10

Самарская область

66 650 (+166)
2 224 (+11)
63 580 (+159)
846
...
...
...
...
...
...
📝 Всего
5 409 088
132 064
4 929 639
347 385
Полная версия таблицы со всеми регионами.Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом.
Актуально на 15:00 25.06.2021 (по московскому времени)

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