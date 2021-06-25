Собянин потребовал с 28 июня перевести 30% сотрудников на удаленку

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, обязывающий работодателей с понедельника, 28 июня, перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников.

Кроме того, на удаленку должны уйти все работники старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями.

Это требование не распространяется на людей, получивших второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от коронавируса, а также тех, чье присутствие на работе «критически важно».

Тем же указом Собянин продлил запрет на работу заведений общепита, ночных клубов, баров, дискотек и караоке по ночам — с 23:00 до 6:00.

24 и 25 июня в России, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, регистрировали больше 20 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки.

В Москве с начала июня растет число заболевших ковидом, 18 июня в городе зарегистрировали максимальный суточный прирост с начала пандемии — 9056 заболевших. По состоянию на 11:30 утра 25 июня, в Москве за сутки выявили 7916 случаев.

Заболели Умерли Вылечились Активные случаи 1 Москва 1 323 757 (+7 916) 21 876 (+98) 1 135 580 (+4 558) 166 301 2 Санкт-Петербург 462 895 (+1 194) 15 793 (+98) 436 708 (+1 897) 10 394 3 Московская область 301 291 (+2 436) 6 419 (+19) 246 121 (+1 702) 48 751 4 Нижегородская область 123 156 (+311) 4 091 (+25) 115 568 (+165) 3 497 5 Ростовская область 98 244 (+190) 4 644 (+8) 89 840 (+82) 3 760 6 Свердловская область 92 702 (+213) 3 760 (+18) 86 424 (+191) 2 518 7 Воронежская область 89 202 (+239) 3 163 (+7) 84 450 (+233) 1 589 8 Красноярский край 76 552 (+185) 3 914 (+9) 69 790 (+101) 2 848 9 Иркутская область 73 007 (+207) 2 649 (+13) 68 895 (+49) 1 463 10 Самарская область 66 650 (+166) 2 224 (+11) 63 580 (+159) 846 ... ... ... ... ... ... 📝 Всего 5 409 088 132 064 4 929 639 347 385

Актуально на 15:00 25.06.2021 (по московскому времени) Полная версия таблицы со всеми регионами .Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом Актуально на 15:00 25.06.2021 (по московскому времени)

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