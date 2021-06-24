В России за сутки выявили более 20 тысяч заболевших ковидом
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За прошедшие сутки в России зафиксировано 20 182 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это максимальный суточный прирост заболевших с конца января. Всего с начала пандемии в России, по официальным данным, ковидом заболели 5 388 695 человек.
Умерли за прошедшие сутки 568 человек, болевших COVID-19. За весь период в России умерли 131 463 человека, у которых был подтвержден диагноз COVID-19.
Выздоровели за сутки 13 505 человек, лечившихся от ковида. Всего, по официальным данным, выздоровели 4 915 615 человек, у которых был диагностирован COVID-19.
В Москве и других регионах России с начала июня происходит резкий рост новых случаев коронавирусной инфекции. В ряде регионов введена обязательная вакцинация некоторых категорий жителей, а также ограничения для торговли и массовых мероприятий.