Троих жителей Перми задержали из-за записи видеообращения для «прямой линии» с Путиным

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Членов инициативной группы против застройки пермского стадиона «Молот» Елену Германову, Наталью Медведеву и Александра Зинина задержали из-за записи видеообращения к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщило пермское издание 59.ru.

Задержание произошло вечером 23 июня, после записи видеообращения для «прямой линии» с Путиным. В записи приняли участие около 20 человек. Они стояли с плакатом «Сохраним стадион „Молот“», который распечатала Германова.

«Запись видеообращения президенту не является нарушением закона. Все мы были в медицинских масках. Мы не критиковали власть, не выкрикивали лозунги. Мы проявили свою гражданскую позицию», — сказала она.

Когда люди стали расходиться, выезд машине Германовой преградили сотрудники ДПС. Ей, Медведевой и Зинину сказали проехать в отделение. Там на них составили протоколы об организации и участии в несанкционированном митинге. Им грозит до 10 суток ареста.

Стадион «Молот» был построен в 1966 году. Сейчас он официально закрыт, но люди продолжают заниматься там спортом. Территория стадиона с 2017 года находится в собственности застройщика ПДМ, который собирается возвести там жилой квартал. Против этого выступают местные жители. 24 июня источники «Коммерсанта» сообщили, что проект застройки стадиона приостановлен.

«Прямая линия» с Владимиром Путиным пройдет 30 июня. Она станет первой за два года. В прошлом году «прямую линию» не проводили из-за коронавируса.

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