Первая за два года «Прямая линия» с Путиным пройдет 30 июня

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Программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 30 июня в 12:00 по московскому времени, сообщил Кремль. Программу среди прочего покажут на «Первом канале», «России 1», «России 24» и НТВ.

Вопросы Путину станут принимать на сайте moskva-putinu.ru, в одноименном приложении, во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», по телефонам 8–800—200–40—40 (из России), +7–499—550–40—40 и +7–495—539–40—40 (из других стран), а также по СМС на номер 0–40—40.

В 2020 году «Прямую линию» с Владимиром Путиным не проводили из-за пандемии коронавируса. Некоторые вопросы россиян, как указывает ТАСС, Путину задали во время большой пресс-конференции президента в декабре.

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