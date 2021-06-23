За 10 месяцев Бэнкси лишили прав на шесть известных работ из-за анонимности
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Европейское бюро по интеллектуальной собственности (EUIPO) с сентября 2020 года лишило анонимного уличного художника Бэнкси прав на торговые знаки на шесть его произведений, сообщает The Telegraph.
Недавно ведомство лишило художника прав на граффити «Крыса с радаром» («Radar Rat»), «Девочка с зонтиком» («Umbrella Girl»), а также «В обнимку с бомбой» («Bomb Hugger») и «Влюбленная крыса» («Love Rat»).
Кроме того, в мае Бэнкси оставили без товарного знака на граффити «Смейся сейчас» («Laugh Now»), а в сентябре 2020 года — на известную работу «Метатель цветов» («Flower Thrower»).
Как сообщает The Telegraph, бюро вынесло такие решения в рамках спора Бэнкси с компанией Full Color Black, выпускающей поздравительные открытки, в том числе с граффити художника. Ведомство посчитало, что анонимность не позволяет Бэнкси обеспечить авторские права на свои произведения.
В ведомстве уверены, что артист поступил недобросовестно, когда получал товарные знаки, поскольку не собирался торговать своими произведениями. Кроме того, отметили в бюро, ранее Бэнкси говорил, что законы об интеллектуальной собственности — «для лузеров», и предлагал другим людям «копировать, заимствовать, воровать и изменять» его работы.
Товарный знак обеспечивает право на коммерческое использование продукта на неопределенный срок, тогда как авторское право (копирайт) защищает работы художника в течение всей его жизни и 70 лет после смерти, отметила газета. Представители бюро по интеллектуальной собственности ЕС считают, что из-за отказа Бэнкси раскрыть свою личность ему будет трудно получить копирайт на свои работы.