Вакцина от Moderna получила новое название — Spikevax
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Компания Moderna изменила название своей вакцины от ковида. Об этом сообщается на сайте Европейского агентства лекарственных средств.
Теперь вакцина будет называться Spikevax. Раньше название препарата совпадало с названием компании.
Moderna стала третьим из четырех производителей, чьи вакцины одобрены в Европе, давшим своей вакцине коммерческое название, отличное от название компании. Вакцина от Pfizer/BioNTech поставляется под названием «Comirnaty», вакцина от AstraZeneca — «Vaxxveria». Препарат от компании Janssen не имеет отдельного названия.