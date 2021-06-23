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Вакцина от Moderna получила новое название — Spikevax

Источник: European Medicines Agency

Компания Moderna изменила название своей вакцины от ковида. Об этом сообщается на сайте Европейского агентства лекарственных средств.

Теперь вакцина будет называться Spikevax. Раньше название препарата совпадало с названием компании. 

Moderna стала третьим из четырех производителей, чьи вакцины одобрены в Европе, давшим своей вакцине коммерческое название, отличное от название компании. Вакцина от Pfizer/BioNTech поставляется под названием «Comirnaty», вакцина от AstraZeneca — «Vaxxveria». Препарат от компании Janssen не имеет отдельного названия.

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