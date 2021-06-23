Создателя антивируса McAfee нашли мертвым в тюрьме Барселоны. После того, как испанский суд решил выдать его США

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Создателя первого коммерческого антивируса McAfee, 75-летнего Джона Макафи нашли мертвым в тюрьме Барселоны, сообщает Reuters со ссылкой на департамент юстиции Каталонии.

По предварительным данным, Макафи покончил с собой, пишут испанские издания El Diario и El Pais со ссылкой на источники.

Макафи находился под арестом в Испании с октября 2020 года. Его задержали в аэропорту Барселоны по запросу Минюста США, который обвинил Макафи в неуплате налогов, мошенничестве с криптовалютами и отмывании денег.

23 июня испанский суд одобрил экстрадицию Макафи в США.

Джон Макафи в 1987 году создал компанию McAfee, ставшую одним из крупнейших в мире производителей антивирусного программного обеспечения. В 1994 году Макафи вышел из бизнеса.

В 2008 году состояние Макафи оценивали в 100 миллионов долларов. Но уже в 2009 году The New York Times писала об уменьшении состояния бизнесмена до четырех миллионов, объясняя это неудачными инвестициями Макафи на фоне глобального экономического кризиса.

В 2016 и 2020 году Макафи пытался баллотироваться на пост президента США от Либертарианской партии.

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