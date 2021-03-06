США обвинили основателя компании McAfee Джона Макафи в мошенничестве с криптовалютой на 13 миллионов долларов

Министерство юстиции США предъявило создателю первого коммерческого антивируса McAfee, 75-летнему , обвинения в преступном сговоре с целью мошенничества и отмывания денег. Аналогичные обвинения, как сообщается на сайте Минюста, предъявили телохранителю и помощнику Макафи, 40-летнему Джимми Гейлу Уотсону-младшему.

По версии следствия, обвиняемые использовали твиттер Джона Макафи, на который подписаны более миллиона пользователей, а также энтузиазм инвесторов на рынке криптовалют, чтобы обманом заработать миллионы долларов. В сообщении Минюста сказано, что Макафи, Уотсон и другие участники команды Макафи, занимающейся криптовалютами, получили от инвесторов более 13 миллионов долларов.

Следствие считает, что Макафи и его соучастники предварительно покупали различные криптовалюты, затем в твиттере Макафи публиковали сообщения, призывающие пользователей купить указанные альткоины «с целью искусственного завышения их рыночных цен», а после повышения стоимости продавали. С декабря 2017 года по январь 2018 года они заработали на этой схеме более двух миллионов долларов.

Также Минюст описал вторую схему, которую, предположительно, использовали Макафи и участники его команды. По мнению следствия, в этом случае в твиттере Макафи публиковали рекламу криптовалютных стартапов, не раскрывая, что команда Макафи получила вознаграждение за эти сообщения. Следствие считает, что с 20 декабря 2017 года по 10 февраля 2018 года Макафи и его команда заработали на этом около 11 миллионов долларов.

Всего Макафи и Уотсону предъявили семь пунктов обвинений, за которые предусмотрено наказание от пяти до 20 лет лишения свободы. Business Insider пишет, что Макафи грозит пожизненное заключение. Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подали гражданские иски к Макафи и Уотсону.

Джон Макафи в своем твиттере опубликовал два сообщения, в которых прокомментировал «обвинения Комиссии по ценным бумагам и биржам». Он назвал предъявленные обвинения преувеличенными и заявил, что его команда оценивала продвижение того или иного альткоина, «основываясь на менеджменте, бизнес-планах и потенциале», а инвесторы платили им теми же монетами, стоимость которых снизилась. «Никто не мог предвидеть краха рынка альткоинов», — заявил он.

Сейчас Джон Макафи находится под арестом в Испании. Его задержали 3 октября 2020 года в аэропорту Барселоны по запросу Минюста США, которое обвиняет бизнесмена в неуплате налогов (он обвинения отрицает). Испанские власти пока не приняли решение о его экстрадиции.

В 2008 году состояние Джона Макафи оценивали в 100 миллионов долларов. Но, как писала в 2009 году газета The New York Times, из-за неудачных инвестиций на фоне глобального экономического кризиса состояние бизнесмена уменьшилось до четырех миллионов долларов.